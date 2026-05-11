Москва11 мая Вести.В России действует самое больше количество спортивных школ, однако уровень развития футбольной сферы оставляет желать лучшего. На это указала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

В разговоре с изданием "Спорт-экспресс" она допустила, что этот вопрос "волнует всех в Министерстве спорта".

То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат? Давайте разбираться. Что не соответствует? Тренерский состав, материально-техническая база, система соревнований, интересы? сказала Роднина

Парламентарий подчеркнула, что "ни за что не поверит" в то, что в России нет талантливых футболистов.