Фигуристка Роднина предложила недовольным жизнью в регионах переезжать в Москву

Москва9 мая Вести.Если человек недоволен жизнью в провинции, у него есть возможность переехать в столицу и попробовать себя там. Такое мнение выразила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат ГД Ирина Роднина, передает Sport24.

Депутат отметила, что разница между столицей и провинцией чувствовалась всегда, и "при царе Горохе" Москва отличалась от других городов.

При этом фигуристка добавила, что не каждый в Москве сможет добиться желаемых результатов.

Ранее стало известно, что в начале 2026 года зарплаты в Москве выросли почти 22%. На втором месте оказался Алтай с показателем 21,5%, а на третьем – Бурятия, где зарплаты увеличились в среднем на 21%.