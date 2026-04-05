Средние зарплаты в Москве за январь выросли почти на 22%

Москва5 апр Вести.Средние зарплаты в январе сильнее всего выросли в Москве, на Алтае и в Бурятии, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, в Москве они выросли в январе почти на 22%, на Алтае - на 21,5%, а в Бурятии - на 21%. В пятерку по темпам роста трудовых доходов также вошли Курская область с 20,6% и Чукотка с 18,2% отметили в агентстве

В среднем в РФ за январь зарплаты выросли на 15,1%.

Ранее сообщалось, что медианная заработная плата в вакансиях в РФ в первом квартале 2026 года составила 86,2 тысячи рублей. При этом темпы роста зарплат в РФ существенно замедлились с начала года. Так, по итогам первых трех месяцев 2026 года прибавку к жалованью зафиксировали лишь 10% граждан, тогда как годом ранее таких было 14%.