Москва14 мая Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призналась, что не помнит ни одной программы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

Так спортсменка прокомментировала сообщения о том, что Валиева будет работать над программой с французским хореографом Бенуа Ришо. Она отметила, что в этом нет ничего плохого, "программы в любом случае надо ставить". На вопрос о том, будет ли она ждать шедевральной постановки Ришо для Валиевой, ведь предыдущие всегда выделялись, Роднина ответила неожиданным признанием.

Честно скажу, не помню ни одной. Возможно, потому, что очень давно ее не видели сказала она

Собеседница агентства отметила, что такие прокаты – "это все-таки не искусство, а всего лишь спортивные программы": они могут быть интересными и талантливыми, но слово "шедевр" для них – это "слишком громко".