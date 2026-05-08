Чемпионка мира 1961 года по фехтованию Любецкая скончалась в 85 лет

Умерла рапиристка Татьяна Любецкая, ставшая в 1961 году чемпионкой мира Чемпионка мира 1961 года по фехтованию Любецкая скончалась в 85 лет

Москва8 мая Вести.Чемпионка мира 1961 года в составе женской сборной СССР по фехтованию на рапире Татьяна Любецкая умерла на 86-м году жизни.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Федерации фехтования России.

Ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, обладательница Кубка СССР, писательница и журналистка Татьяна Львовна Любецкая. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память сказано в комментарии организации

Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году. Среди ее наставников были такие известные тренеры, как Раиса Чернышева, Виталий Аркадьев и Марк Мидлер.

После завершения спортивной карьеры она посвятила себя журналистике и литературному творчеству.

Ранее стало известно о смерти бывшего футболиста Сергей Некрасов, который выступал за московское "Динамо". Экс-спортсмену было 53 года.