Москва8 маяВести.Чемпионка мира 1961 года в составе женской сборной СССР по фехтованию на рапире Татьяна Любецкая умерла на 86-м году жизни.
Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Федерации фехтования России.
Ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, обладательница Кубка СССР, писательница и журналистка Татьяна Львовна Любецкая. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая памятьсказано в комментарии организации
Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году. Среди ее наставников были такие известные тренеры, как Раиса Чернышева, Виталий Аркадьев и Марк Мидлер.
После завершения спортивной карьеры она посвятила себя журналистике и литературному творчеству.
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