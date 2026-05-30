Москва30 мая Вести.В Санкт-Петербурге скончалась балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова, сообщает пресс-служба театра​​​.

Любовь Алимпиевна скончалась в субботу, 30 мая, на 75-м году жизни.

Не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой сказано в сообщении

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким балетмейстера.

Любовь Кунакова начала работу на сцене театра более полувека назад, до 1992 года была ведущей исполнительницей балетного репертуара, с 1997 года начала работу в качестве педагога-репетитора, а позднее – балетмейстера театра.