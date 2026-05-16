Москва16 маяВести.На 66-м году скончалась заслуженная артистка Татарстана Резеда Кадырова, сообщает "MК".
Как сообщает издание, она ушла вслед за супругом Данисом, который скончался в январе 2026 года.
Популярная певица больше пяти лет боролась с тяжелой болезньюсказано в публикации
Информация о месте и времени прощания с Кадыровой будет объявлено позже.
Резеда Кадырова родилась в Мамадышском районе Республики. Окончила филологический факультет Казанского госуниверситета. Некоторое время работала в школе учителем и завучем.