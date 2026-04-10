Скончалась педагог по вокалу Гагариной и Варум Наталья Андрианова

Москва10 апр Вести.В возрасте 86 лет скончалась педагог по вокалу, почетный профессор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Наталья Андрианова. Об этом ректор академии Александр Рыжинский сообщил ТАСС.

Скорбная новость, Андриановой Натальи Зиновьевны не стало. Это случилось 8 апреля рассказал собеседник

Учениками педагога были такие известные артисты, как Полина Гагарина, Стас Пьеха, Анжелика Варум, Жасмин, Сергей Пенкин, Линда.

Наталья Андрианова родилась в 1940 году. Была заслуженным работником культуры РФ. Возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в РАМ имени Гнесиных до 2005 года.