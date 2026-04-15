Москва15 апр Вести.Народный артист Белорусской ССР, оперный певец, педагог и режиссер Владимир Экнадиосов ушел из жизни 14 апреля в возрасте 78 лет, сообщает Министерство культуры Белоруссии.

Коллектив министерства культуры скорбит в связи со смертью народного артиста БССР, лауреата государственной премии Республики Беларусь, оперного певца, режиссера и педагога Владимира Экнадиосова сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Как отметили в белорусском Минкульте, творческий путь Экнадиосова стал весомым вкладом в национальную культуру.

Наряду с яркой сценической деятельностью, народный артист посвящал себя воспитанию талантливой молодежи, передавая свой богатый профессиональный опыт говорится в сообщении

Владимир Экнадиосов родился 8 мая 1947 года в селе Алексеевка Ростовской области. Окончил Уральскую консерваторию, в последующие годы его голос звучал в Свердловске (сейчас – Екатеринбург) и Красноярске.

В 1977 году Экнадиосов участвовал во Всесоюзном конкурсе вокалистов им. Глинки в Ташкенте, где стал его лауреатом. На мероприятии его услышал дирижер Белорусского оперного театра Ярослав Вощак. В белорусский театр оперы и балета Экнадиосов был приглашен в 1978 году.

В 2007-2012 годах преподавал в Белорусском государственном университете культуры и искусств, а также был профессором Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова.