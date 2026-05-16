Заслуженный тренер России по гребле Владимир Тетерев умер на 77-м году жизни Скончался заслуженный тренер России по гребле Владимир Тетерев

Москва16 мая Вести.Заслуженный тренер России по гребле Владимир Тетерев скончался на 77-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 77-м году ушел из жизни Владимир Сергеевич Тетерев отмечается в сообщении



Причины смерти Тетерева не уточняются.

Светлая память о Владимире Сергеевиче Тетереве — мудром наставнике, талантливом тренере и чутком человеке — навсегда останется в сердцах его воспитанников, коллег и всех, кто его знал. добавляется в сообщении

Тетерев долгие годы работал старшим тренером спортивной сборной Краснодарского края. За время своей карьеры он подготовил ряд известных спортсменов, среди которых победительница первенств мира и Европы Екатерина Почтовая, победитель первенства Европы Наталья Неберикутя и победитель первенства мира Юрий Яценко.