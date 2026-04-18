Умер известный баскетбольный тренер, заслуженный тренер России Виктор Семенов Известный российский тренер по баскетболу Виктор Семенов умер на 74-м году жизни

Москва18 апр Вести.Баскетбольный тренер из Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Виктор Семенов скончался на 74-м году жизни. Печальная новость появилась на сайте Российской федерации баскетбола.

Виктор Иванович посвятил этому виду спорта большую часть жизни.

В возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, член Исполкома РФБ отмечается в публикации

После окончания Университета имени П. Ф. Лесгафта Семенов с 1983 года работал в СДЮСШОР "Купчинский олимп" Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В числе его воспитанников – заслуженные мастера спорта Андрей Кириленко и Ирина Рутковская. Тренер возглавлял школу более 40 лет.

Награжден медалью "За трудовую доблесть", почетными знаками "Ветеран труда", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации", "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга".

О времени и месте прощания с тренером будет сообщено позднее.