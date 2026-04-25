Заслуженный учитель России Евгений Брежнев скончался на 75-м году жизни В Курске ушел из жизни заслуженный учитель России Евгений Брежнев

Москва25 апр Вести.В Курске скончался заслуженный учитель России Евгений Николаевич Брежнев. Об этом в своем канале MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Утрата для всего регионального образования написал Хинштейн

Брежнев посвятил работе в образовании почти 50 лет. Возглавлял Горшеченскую школу и школу-интернат №3 в Курске, трудился в областном управлении образования. Последние годы был директором Курского государственного техникума технологий и сервиса. Имел звание почетного работника науки и образования Курской области, был отмечен почетным знаком "За труды и Отечество".

Евгений Николаевич пользовался уважением у воспитанников и был авторитетом для коллег. Это был профессионал высочайшего класса, педагог от Бога… говорится в сообщении

Губернатор принес искренние соболезнования родным, коллегам и ученикам покойного.