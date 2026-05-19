Москва19 мая Вести.После продолжительной болезни в возрасте 85 лет скончался заслуженный врач России Юрий Алексеевич Ревнивых. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

Медик ушел из жизни 19 мая, прощание состоится 20 мая с 10.00 до 10.45 по местному времени в Тюменском крематории, зал №1.

Коллеги помнят Юрия Алексеевича как мудрого наставника, надежного товарища и человека с большим сердцем. Его уход — огромная и невосполнимая утрата… Светлая память о Юрии Алексеевиче Ревнивых будет жить в сердцах благодарных учеников, пациентов и коллег. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депздрава

Юрий Алексеевич родился в 1941 году в Тобольске. В 1960 году он окончил Тобольское медицинское училище, а в 1969 году с отличием завершил обучение в Тюменском медицинском институте. После клинической ординатуры по неврологии посвятил себя созданию неврологической службы Тюмени. С 1980 по 2007 год возглавлял Тюменский "Госпиталь для ветеранов войн".

Ревнивых отдавал все силы заботе о здоровье защитников Родины. Для пациентов он был не просто врачом, а опорой, человеком, который вселял надежду даже в самые трудные минуты, добавили в учреждении.

Врач награжден почетным знаком "Отличник здравоохранения", званиями "Ветеран труда" и "Заслуженный врач Российской Федерации", в 2005 году Указом Президента РФ был награжден Орденом Дружбы.