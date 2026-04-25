На 93-м году жизни в Твери скончался писатель Евгений Борисов

Не стало почетного гражданина Тверской области, писателя Евгения Борисова На 93-м году жизни в Твери скончался писатель Евгений Борисов

Москва25 апр Вести.В Твери в возрасте 92 лет скончался заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тверской области, член Союза писателей РФ Евгений Борисов. Информация размещена в Telegram-канале администрации региона.

Евгений Иванович был истинным представителем российской интеллигенции, писавшим в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы прокомментировал известие глава области Виталий Королев

Творчество Евгения Борисова отмечено многочисленными творческими и государственными наградами. При этом писатель всегда оставался строгим критиком по отношению к себе.

Евгений Иванович Борисов – писатель, патриот, человек выдающихся личных качеств, навсегда останется жить в наших сердцах и в истории Тверской области говорится в соболезновании

Прощание состоится 27 апреля в ДК "Химволокно" в Твери.