Москва25 апрВести.В Твери в возрасте 92 лет скончался заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тверской области, член Союза писателей РФ Евгений Борисов. Информация размещена в Telegram-канале администрации региона.
Евгений Иванович был истинным представителем российской интеллигенции, писавшим в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературыпрокомментировал известие глава области Виталий Королев
Творчество Евгения Борисова отмечено многочисленными творческими и государственными наградами. При этом писатель всегда оставался строгим критиком по отношению к себе.
Евгений Иванович Борисов – писатель, патриот, человек выдающихся личных качеств, навсегда останется жить в наших сердцах и в истории Тверской областиговорится в соболезновании
Прощание состоится 27 апреля в ДК "Химволокно" в Твери.