Ветеран Великой Отечественной Иван Федосеев скончался в Туле на 102-м году жизни

В Туле умер ветеран Великой Отечественной Иван Федосеев Ветеран Великой Отечественной Иван Федосеев скончался в Туле на 102-м году жизни

Москва11 июн Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о кончине ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города-героя Тулы Ивана Федосеева. Он умер на 102-м году жизни.

Иван Васильевич всю свою жизнь посвятил служению Отечеству написал глава региона в мессенджере MAX

Ветеран имел множество наград, в том числе орден Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, рден Дружбы Китай-СССР, медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другие.

Когда война закончилась, Федосеев продолжил службу в прославленной 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, а в преклонные годы преподавал военную подготовку в школе. Более 15 лет Иван Васильевич возглавлял Совет ветеранов 106-й дивизии.

Миляев выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.