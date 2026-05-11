Москва11 мая Вести.Глава города Владивостока Константин Шестаков сообщил о смерти участника Великой Отечественной войны Анатолия Лаврова.

С глубоким прискорбием сообщаю, что ушел из жизни Лавров Анатолий Федотович - участник Великой Отечественной войны, человек, чья судьба неразрывно связана с историей нашей страны и подвигом поколения победителей написал Константин Шестаков в своем Telegram-канале

Анатолий Федотович начинал службу пулеметчиком в рядах 852-го стрелкового полка 277-й дивизии. Впоследствии его перевели в танковые части - он был старшиной, командиром танка в 229-й танковой бригаде. Участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте в Приморье и на Халхин-Голе. Победу встретил в немецком городе Герен.

После выхода в запас в 1979 году Лавров трудился в городской администрации Владивостока. За боевые заслуги он удостоен ордена Отечественной войны II степени, ордена Красной Звезды, медали "За боевые заслуги", трех медалей "За отвагу", а также медалей "За победу над Германией" и "За победу над Японией".

Мэр выразил соболезнования родным и близким, отметив, что память о ветеране навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.