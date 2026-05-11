Москва11 мая Вести.В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран советско-японской войны 1945 года, почетный гражданин Саратова Николай Фадеев, сообщил глава города Игорь Молчанов.

Николай Герасимович начал свой трудовой путь на ткацкой фабрике в июле 1941 года, с октября 1944 служил в Красной Армии и был направлен на радиотелеграфные курсы в город Куйбышев.

Летом 1945 года, во время войны с Японией, в составе 68-й инженерно-саперной бригады участвовал в наступлении на Хайлар-Харбинском направлении в районе станции Фуляэрди написал глава Саратова в Telegram-канале

В 1951 году Николай Фадеев демобилизовался, переехал в Саратов и до 1987 года работал на радиоприборном заводе.

Он был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией", многими юбилейными медалями. В 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов".

Один из правнуков Николая Герасимовича – участник специальной военной операции, сообщил Игорь Молчанов.

Прощание с ветераном состоится 12 мая.