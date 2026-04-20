Ветеран ВОВ Иван Денисов скончался в Саратове в возрасте 99 лет

Москва20 апр Вести.В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Денисов. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

Ушел из жизни Почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов" Иван Егорович Денисов… Депутаты Саратовской городской Думы выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Егоровича говорится в некрологе

Иван Денисов родился 4 июля 1926 года. Ушел на фронт в апреле 1943-го. Был снайпером, получил тяжелое ранение. Комиссован перед самой Победой весной 1945-го.

В мирное время работал на Саратовском агрегатном заводе. Награжден медалями Жукова и "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени. Ветеран труда.