Москва20 апрВести.В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Денисов. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.
Ушел из жизни Почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов" Иван Егорович Денисов… Депутаты Саратовской городской Думы выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Егоровичаговорится в некрологе
Иван Денисов родился 4 июля 1926 года. Ушел на фронт в апреле 1943-го. Был снайпером, получил тяжелое ранение. Комиссован перед самой Победой весной 1945-го.
В мирное время работал на Саратовском агрегатном заводе. Награжден медалями Жукова и "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени. Ветеран труда.