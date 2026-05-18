Кулемзин: в ДНР на 103-м году жизни умерла ветеран ВОВ Сиденко

Москва18 мая Вести.В Ворошиловском районе Донецкой Народной Республики скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Сиденко. Ей было 102 года. О ее кончине сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Он рассказал об этом в своем канале в MAX.

На 103-м году из жизни ушла ветеран Великой Отечественной войны, проживающая в Ворошиловском районе, - Анастасия Сиденко. Выражаю соболезнования родным и близким сказано в его публикации

Он отметил, что ветеран являлась добровольцем и в 19 лет присоединилась к 33 батальону аэродромного обслуживания. Она была отмечена несколькими медалями за мужество и самоотверженность.