Москва18 маяВести.В Ворошиловском районе Донецкой Народной Республики скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Сиденко. Ей было 102 года. О ее кончине сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
Он рассказал об этом в своем канале в MAX.
На 103-м году из жизни ушла ветеран Великой Отечественной войны, проживающая в Ворошиловском районе, - Анастасия Сиденко. Выражаю соболезнования родным и близкимсказано в его публикации
Он отметил, что ветеран являлась добровольцем и в 19 лет присоединилась к 33 батальону аэродромного обслуживания. Она была отмечена несколькими медалями за мужество и самоотверженность.