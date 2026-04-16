Москва16 апрВести.Ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна Барсученко умерла в подмосковном Дмитрове. Печальная новость появилась в Telegram-канале главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова.
Он назвал смерть женщины невосполнимой потерей как для округа, так и для всей России.
На 106-м году ушла из жизни наша Маша – Мария Тимофеевна Барсученконаписал Шувалов
Он рассказал, что в 1941 году, в самые тяжелые дни битвы за Москву, юная стрелочница Мария открыла путь легендарному бронепоезду НКВД, который успел преградить путь фашистским танкам, рвавшимся к Дмитрову. Этот подвиг изменил ход сражения.
Вся ее жизнь – пример несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родинеподчеркнул глава Дмитровского округа
Он выразил искренние соболезнования родным и близким Марии Тимофеевны.
О прощании с ветераном Великой Отечественной и дате похорон пока ничего не сообщается.