Героиня Великой Отечественной Мария Барсученко скончалась на 106-м году жизни В Подмосковье умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко

Москва16 апр Вести.Ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна Барсученко умерла в подмосковном Дмитрове. Печальная новость появилась в Telegram-канале главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова.

Он назвал смерть женщины невосполнимой потерей как для округа, так и для всей России.

На 106-м году ушла из жизни наша Маша – Мария Тимофеевна Барсученко написал Шувалов

Он рассказал, что в 1941 году, в самые тяжелые дни битвы за Москву, юная стрелочница Мария открыла путь легендарному бронепоезду НКВД, который успел преградить путь фашистским танкам, рвавшимся к Дмитрову. Этот подвиг изменил ход сражения.

Вся ее жизнь – пример несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родине подчеркнул глава Дмитровского округа

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Марии Тимофеевны.

О прощании с ветераном Великой Отечественной и дате похорон пока ничего не сообщается.