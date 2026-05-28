В Смоленске умерла ветеран прокуратуры и войны Людмила Клещева

Москва28 мая Вести.Накануне своего 102 дня рождения скончалась Людмила Иосифовна Клещева - Почетный гражданин Смоленска, ветеран органов прокуратуры, участница Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

Клещева прошла войну, видела разрушения и боль, но выбрала путь защиты справедливости. Более 30 она проработала в прокуратуре - от следователя до помощника прокурора Смоленской области. Награждена медалями "За Победу над Германией" и " За доблестный труд в Великой Отечественной войне". На пенсии она оставалась активным членом совета ветеранов прокуратуры и бесплатно помогала людям с юридическими вопросами.

Коллеги вспоминают: главным в профессии прокурора Людмила Иосифовна считала любовь к своему делу. Она учила молодых специалистов не просто работать, а служить закону.

Людмила Иосифовна прожила долгую, достойную жизнь, полную труда, заботы о ближних и служения правде. Светлая память написал Александр Новиков

Он выразил соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Людмилу Иосифовну Клещеву.