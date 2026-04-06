Москва6 апрВести.Не стало ветерана Великой Отечественной войны, жительницы Санкт-Петербурга Полины Дмитриевны Громовой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский​​​.

Горжусь тем, что знал эту невероятную женщину. Участница Великой Отечественной войны и прорыва блокады, зенитчица, активистка

написал спикер

Полина Дмитриевна прошла тяжелый путь, перенесла сложные испытания, но сохранила внутренний свет, всегда оставалась добрым, открытым, искренним человеком, рассказал Бельский.

Спикер выразил искренние соболезнования родным и близким ветерана.