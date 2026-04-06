Москва6 апрВести.Не стало ветерана Великой Отечественной войны, жительницы Санкт-Петербурга Полины Дмитриевны Громовой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.
Горжусь тем, что знал эту невероятную женщину. Участница Великой Отечественной войны и прорыва блокады, зенитчица, активистканаписал спикер
Полина Дмитриевна прошла тяжелый путь, перенесла сложные испытания, но сохранила внутренний свет, всегда оставалась добрым, открытым, искренним человеком, рассказал Бельский.
Спикер выразил искренние соболезнования родным и близким ветерана.