Москва27 апр Вести.Украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады жестоко убили престарелую жительницу, остававшуюся в населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Националисты 58-й ОМПБР зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопани сообщил источник агентства

Собеседник агентства также указал, что часть украинских военнослужащих, отказавшихся участвовать в этом военном преступлении, дезертировала из подразделения.

Ранее сообщалось, что находящийся в плену бывший сотрудник украинской контрразведки и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов решительно отказался от включения в списки на обмен военнопленными.