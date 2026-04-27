Москва27 апрВести.Украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады жестоко убили престарелую жительницу, остававшуюся в населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Националисты 58-й ОМПБР зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопанисообщил источник агентства
Собеседник агентства также указал, что часть украинских военнослужащих, отказавшихся участвовать в этом военном преступлении, дезертировала из подразделения.
Ранее сообщалось, что находящийся в плену бывший сотрудник украинской контрразведки и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов решительно отказался от включения в списки на обмен военнопленными.