Пленный контрразведчик ВСУ пожелал не возвращаться на Украину

Пленный контрразведчик ВСУ отказался от обмена, не желая возвращаться на Украину Пленный контрразведчик ВСУ пожелал не возвращаться на Украину

Москва27 апр Вести.Находящийся в плену бывший сотрудник украинской контрразведки и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов категорически отказался от включения в списки для обмена военнопленными.

О своем решении остаться на территории Российской Федерации он сообщил в беседе с ТАСС.

Михайлов объяснил свой выбор серьезными опасениями за собственную жизнь в случае возвращения на родину. По словам пленного, на Украине его ожидает неминуемая смерть.

Меня там просто обнулят сказал собеседник агентства



Пленный контрразведчик выразил желание остаться в России.

Ранее пленный ВСУ рассказал о бессилии адвокатов на Украине.