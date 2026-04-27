Москва27 апрВести.Находящийся в плену бывший сотрудник украинской контрразведки и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов категорически отказался от включения в списки для обмена военнопленными.
О своем решении остаться на территории Российской Федерации он сообщил в беседе с ТАСС.
Михайлов объяснил свой выбор серьезными опасениями за собственную жизнь в случае возвращения на родину. По словам пленного, на Украине его ожидает неминуемая смерть.
Меня там просто обнулятсказал собеседник агентства
Пленный контрразведчик выразил желание остаться в России.
Ранее пленный ВСУ рассказал о бессилии адвокатов на Украине.