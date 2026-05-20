Украинский контрразведчик передал РФ десятки координат ВСУ для нанесения ударов ТАСС: контрразведчик передал ВС РФ координаты для ударов по боевикам ВСУ

Москва20 мая Вести.Украинский контрразведчик, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов предоставил российским военным координаты нескольких десятков объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по их позициям как на фронте, так и в тылу.

Соответствующая информация оказалась в распоряжении ТАСС.

Среди переданных координат указаны места расположения позиций украинских националистов, а также командных пунктов, стратегических объектов и других важных целей.

Михайлов добровольно сдался в плен российским военным на запорожском участке фронта. В разговоре с агентством он заявил, что не хочет возвращаться на Украину.

В январе 2026 года стало известно, что взятый российскими бойцами в плен офицер украинской военной разведки Владимир Ли поделился с Вооруженными силами РФ координатами важных целей ВСУ для последующего нанесения по ним ударов.