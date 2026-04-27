"Закон не работает": пленный ВСУ рассказал о бессилии адвокатов на Украине Адвокаты-мошенники, предлагающие помощь с ТЦК, промышляют на Украине

Москва27 апр Вести.Порядка 90% адвокатов на Украине, предлагающих свои услуги для решения проблем с территориальным центром комплектования (ТЦК), оказываются мошенниками, заявил в разговоре с РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

По его словам, на Украине вытащить человека из рук сотрудников военкоматов могут только связи и деньги, а не адвокаты (как пленный называет юристов), поскольку в стране не функционируют правовые механизмы.

Я думаю, там 90% мошенников … Мне кажется, адвокат вряд ли чем-то поможет, потому что закон не работает. Конституция не работает. Здесь человек, у которого есть связи, вот он и адвокат приводит агентство слова Германа

Пленный рассказал, что мобилизованных отправляют в учебный центр, и пока адвокаты ищут решение проблемы, их клиенты уже попадают в подразделение. Даже если адвокаты приходят "в учебку", чтобы отыскать клиентов, им говорят, что не располагают информацией об их нахождении.

Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых видно, как мужчины выпрыгивали из окна одесского фитнес-клуба в попытке сбежать от сотрудников ТЦК.