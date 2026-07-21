Лубинец: 90% мобилизованных украинцев были бусифицированы Лубинец заявил, что 90% мобилизованных на Украине призваны насильно

Москва21 июл Вести.Из числа украинских мобилизованных 90% были бусифицированы, то есть призваны в армию насильственно, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В ходе интервью на телеканале "Новини.Live" к омбудсмену обратились с просьбой оценить в процентном выражении соотношение между мобилизацией, проведенной в рамках закона, и так называемой бусификацией — принудительной мобилизацией мужского населения для участия в боевых действиях.

90 на 10. Я вижу сейчас, что примерно 10%, на мой взгляд, происходит с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение прав граждан сказал Лубинец

Как ранее сообщал депутат Рады Георгий Мазурашу, на Украине больше миллиона мужчин прячутся от мобилизации.