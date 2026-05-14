На Укране хотят ввести плату для забронированных от мобилизации

Москва14 мая Вести.Украинцев, которые получили бронь от мобилизации в ВСУ, хотят заставить служить в резерве или платить взносы на оборону страны. Соответствующий законопроект 13 мая зарегистрирован в базе Верховной Рады и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Документ предусматривает три основных варианта действия для забронированных: работа на критической инфраструктуре – в энергетике, транспорте или на оборонных предприятиях, служба в резерве и регулярная военная подготовка, специальные взносы на оборону страны – фактически "платная бронь" сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас"

Кроме того, украинские нардепы хотят полностью отменить бессрочное бронирование и регулярно пересматривать статус освобожденных от мобилизации на наличие оснований для отсрочки.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что на Украине могут ужесточить мобилизацию.