На Украине для освобожденных от мобилизации могут ввести трудовую повинность

Москва15 апр Вести.Власти большинства регионов Украины рассматривают возможность введения так называемой трудовой повинности — системы принудительных работ для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

По информации источника, эта мера предполагает привлечение к работам граждан, освобожденных от мобилизации.

При согласовании с работодателями речь может идти и о сотрудниках предприятий, не задействованных в оборонной сфере добавил собеседник агентства

В настоящее время подобная практика уже применяется в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Одесской областях. Соответствующие меры обсуждаются и в Киеве.

Украинцев привлекают к работам только в регионах их проживания, однако, по словам представителя силовых структур, не исключено, что в перспективе "трудовая мобилизация" может приобрести надрегиональный характер.

Ранее попавший в плен к российским бойцам украинский боевик рассказал, что получить бронь от мобилизации на Украине можно, заплатив от 10 до 15 тысяч долларов.