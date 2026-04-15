Москва15 апрВести.Власти большинства регионов Украины рассматривают возможность введения так называемой трудовой повинности — системы принудительных работ для отдельных категорий граждан.
Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
По информации источника, эта мера предполагает привлечение к работам граждан, освобожденных от мобилизации.
При согласовании с работодателями речь может идти и о сотрудниках предприятий, не задействованных в оборонной сфередобавил собеседник агентства
В настоящее время подобная практика уже применяется в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Одесской областях. Соответствующие меры обсуждаются и в Киеве.
Украинцев привлекают к работам только в регионах их проживания, однако, по словам представителя силовых структур, не исключено, что в перспективе "трудовая мобилизация" может приобрести надрегиональный характер.
Ранее попавший в плен к российским бойцам украинский боевик рассказал, что получить бронь от мобилизации на Украине можно, заплатив от 10 до 15 тысяч долларов.