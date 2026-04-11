Москва11 апр Вести.Киевская городская военная администрация (КГВА) намерена установить для жителей города трудовую повинность по причине нехватки рабочих рук. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на КГВА.

Какие именно работы ждут киевлян в рамках трудовой повинности, власти украинской столицы не уточнили. При этом СМИ пишут, что привлекаться к труду будут "даже те [граждане], которые не подлежат призыву на военную службу". Как говорится в документах, в трудовой деятельности будут задействованы безработные, переселенцы, ветераны боевых действий и уволенные с военной службы, а также студенты вузов и техникумов, самозанятые и пенсионеры в возрасте до 70 лет при наличии их согласия и отсутствии противопоказаний по здоровью.

Сейчас руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ приводит украинское издание заявление администрации Киева

Ранее в Одессе власти подписали распоряжение о введении трудовой повинности для безработных трудоспособных жителей города. В перечень работ входят строительство и ремонт укреплений, погрузка и разгрузка гумпомощи и изготовление маскировочных сеток.

До этого российские силовые структуры сообщили о случаях, когда жителей Харьковской области привлекают к принудительным работам по обустройству оборонительных сооружений.