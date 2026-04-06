Москва6 апр Вести.Власти Одессы подписали распоряжение, по которому безработных трудоспособных жителей города будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. Об этом сообщили украинские СМИ.

Уточняется, что работы подразумевают в том числе строительство и ремонт укреплений, погрузку и разгрузку гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.

Трудовая повинность охватывает граждан в возрасте от 18 до 65 лет, которые по состоянию здоровья способны выполнять такие задачи. В их числе - безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны, а также другие незанятые жители говорится в публикации

Отмечается, что, согласно распоряжению, при необходимости власти могут задействовать и трудоустроенных граждан, если это не повредит основной деятельности их компаний.