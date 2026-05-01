Москва1 мая Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), собранные из насильно мобилизованных граждан в Одессе, называют "мясными батальонами". Об этом РИА Новости рассказал житель Одессы.

По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задерживают мужчин на улицах Одессы и направляют их в штурмовые части. Речь идет о мобилизации без добровольного согласия, а также о случаях, когда решения об отправке на фронт принимаются без подписания контракта.

То, куда их потом направляют, у этого места даже название есть – "мясные батальоны", они живут максимум четверо суток, убивают русскоязычных одесситов заключил собеседник агентства

Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Линник рассказал, что на передовой его подразделение испытывало серьезные проблемы с обеспечением водой и продовольствием. По его словам, снабжение осуществлялось с помощью дронов раз в несколько дней, однако часть грузов повреждалась при сбросе.