Уволенных сотрудников завода по выпуску шин под Киевом призовут в ВСУ

Москва19 апр Вести.Сотрудники единственного на Украине завода по производству шин отправятся служить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) после увольнения. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о заводе "Росава", которое находилось в Киевской области. Недавно предприятие закрылось, без работы остались более 1,2 тыс. сотрудников.

Учитывая тот факт, что предприятие выпускало также покрышки для военной техники, работники были освобождены от мобилизации. Уже завтра мужчин ожидают повестки в ВСУ цитирует силовиков ТАСС

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине серьезные проблемы с мобилизацией, поскольку ресурсы исчерпаны. Из-за этого в стране призывают все больше людей, которые не годятся для военной службы, что ведет к росту числа небоевых потерь в рядах ВСУ.