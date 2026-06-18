ВСУ минируют полигоны, чтобы мобилизованные не смогли сбежать

ВСУ минируют полигоны, чтобы мобилизованные боевики не могли сбежать ВСУ минируют полигоны, чтобы мобилизованные не смогли сбежать

Москва18 июн Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) минирует полигоны в Кировоградской области, чтобы мобилизованные боевики не имели возможности сбежать, сообщает источник РИА Новости.

Мобилизованные боевики послали жалобы в Генпрокуратуру Украины и омбудсмену страны, отметил источник.

Когда мы прибыли на полигон, нас предупредили, что периметр заминирован, чтобы мы даже не думали бежать отметил один из мобилизованных

Украинским боевикам угрожали сломать ребра перед приездом проверяющих, если они пожалуются на условия содержания, уточнил мобилизованный.

По данным на 10 мая, с начала 2026 года 70-80 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои части, а общее количество дезертиров превысило 250 тыс.

Киев пытается скрыть потери, записывая в дезертиры даже погибших солдат.