Москва1 маяВести.На Украине могут уменьшить квоты на бронь от мобилизации. Об этом сообщает издание "Страна".
Уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях может снизиться с нынешних 50% до 30%. Это означает, что 40% украинцев, имеющих бронь на предприятиях, ее потеряют.
Власти считают, что такие меры обеспечат приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек. Издание отмечает, что все забронированные стоят на воинском учете. То есть ТЦК знают, где работают эти граждане и живут, потому в первый же день отмены брони украинцам могут вручить повестки прямо на рабочем месте.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил о начале реформы украинской армии.