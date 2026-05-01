На Украине могут уменьшить квоты на бронь от мобилизации

На Украине придумали меры, позволяющие мобилизовать еще 400 тысяч человек На Украине могут уменьшить квоты на бронь от мобилизации

Москва1 мая Вести.На Украине могут уменьшить квоты на бронь от мобилизации. Об этом сообщает издание "Страна".

Уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях может снизиться с нынешних 50% до 30%. Это означает, что 40% украинцев, имеющих бронь на предприятиях, ее потеряют.

Власти считают, что такие меры обеспечат приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек. Издание отмечает, что все забронированные стоят на воинском учете. То есть ТЦК знают, где работают эти граждане и живут, потому в первый же день отмены брони украинцам могут вручить повестки прямо на рабочем месте.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил о начале реформы украинской армии.