На Украине могут пересмотреть отсрочки студентам ради мобилизации Нардеп Федиенко: Украина может пересмотреть отсрочки студентам ради мобилизации

Москва2 мая Вести.Украинские власти могут пересмотреть подход к выдаче отсрочек студентам ради того, чтобы "высвободить мобилизационный ресурс". Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Возможно, они (отсрочки. – Прим. ред.) будут пересмотрены, чтобы высвободить мобилизационный ресурс сказал он

Ранее сообщалось, что минобороны Украины рассматривает еще одни радикальные изменения в процессе мобилизации граждан. Так, например, киевский режим может отменить бронь от призыва, оставив ее только для сотрудников оборонных предприятий.