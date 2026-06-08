На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста СМИ: за год на Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста

Москва8 июн Вести.На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на результаты проверок учебных заведений профессионального и высшего образования.

В материале отмечается, что сейчас в стране продолжаются проверки студентов, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о мужчинах старше 25 лет.

Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тысяч студентов говорится в статье

Кроме того, издание приводит заявление главы госслужбы качества образования Руслана Гурака. С его слов, в этом году также были проверки и отчисления студентов из указанной категории.

Массовое обучение мужчин старше 25 лет, по словам главы госслужбы качества образования, представляет собой существенный вызов для Украины. Он отметил необходимость проверок того, как такие студенты были зачислены и учатся, чтобы понять, "пошли ли они в студенты для уклонения от мобилизации".