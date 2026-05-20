Москва20 мая Вести.Высшие учебные заведения Украины столкнулись с острым дефицитом абитуриентов, который наиболее отчетливо проявляется на инженерных и технических направлениях.

Об этом сообщил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Высоцкий, чьи слова приводит ТАСС.

Преподаватель констатировал, что выпускные классы в украинских школах на сегодняшний день значительно поредели.

По его словам, учащиеся целыми коллективами уезжают за рубеж для продолжения обучения в иностранных образовательных центрах. Таким образом, ситуация с набором на специальности, которые традиционно считались востребованными среди юношей, остается крайне сложной.

Специалист пояснил, что многие родители стремятся вывезти сыновей из страны уже сейчас. По его мнению, это продиктовано опасениями, что в ближайшем будущем возможности для пересечения границы будут полностью закрыты. В результате таких миграционных процессов в вузах наблюдается существенный недобор практически по всем техническим и инженерным профилям.

Ранее сообщалось, что количество поступающих в вузы на Украине сократилось вдвое.