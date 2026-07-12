СБУ после взрывов на складе у жилых домов в Вишневом проверяет "Укроборонпром"

СБУ проверяет "оборонку" после взрыва на складе ВСУ возле домов в Вишневом СБУ после взрывов на складе у жилых домов в Вишневом проверяет "Укроборонпром"

Москва12 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) проверки в отношении госконцерна "Укроборонпром" после взрывов на складе боеприпасов в городе Вишневое Киевской области.

Соответствующее заявление он сделал в размещенном в Telegram-канале видеообращении, добавив, что виновные уже установлены.

Украинский политик рассказал, что первый заместитель руководителя СБУ Александр Поклад доложил о первых результатах проверки, которая затрагивает деятельность заместителей руководителя госконцерна, отвечавших за безопасность.

Зеленский добавил, что проверки будут организованы на других предприятиях, ответственных за хранение вооружений, после чего последуют увольнения.

6 июля Министерство обороны России проинформировало о нанесенных ВС РФ ударах по военным аэродромам в пяти областях Украины, а также по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в городе Киеве и Киевской области.

Позднее в украинских СМИ появились данные о взрывах на складе горюче-смазочных материалов и на Жулянском машиностроительном заводе "Визар" в Вишневом.

На этом предприятии производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО, а также собирали беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Представители Киевской обладминистрации предупредили об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом. Местные власти организовали пункты эвакуации и призвали жителей соблюдать меры безопасности.