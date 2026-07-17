Взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом был в 18 метрах от жилых домов

На Украине раскрыли, как близко склад боеприпасов в Вишневом находился к домам Взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом был в 18 метрах от жилых домов

Москва17 июл Вести.Склад боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны "Укроборонпром", взорвавшийся 6 июля в Вишневом, находился менее чем в 20 метрах от жилых домов. Об этом заявили в офисе генерального прокурора Украины.

Известно, что детонация продолжалась на протяжении двух дней – местные жители были эвакуированы.

От ограждения предприятия до ближайших построек было около 24 метров, а до одного из частных домов – меньше 18 говорится в сообщении

Ранее директор "Укроборонпрома" заявил об уходе в отставку. Причины своего решения он не раскрыл, однако увольнение последовало спустя чуть больше недели после взрыва на складе.