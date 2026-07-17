Появились кадры огненного дождя после удара по арсеналу ВСУ в Вишневом

Опубликовано видео огненного дождя после удара по арсеналу ВСУ в Вишневом Появились кадры огненного дождя после удара по арсеналу ВСУ в Вишневом

Москва17 июл Вести.Видео с кадрами огненного дождя после удара ВС РФ по складу ВСУ в Вишневом под Киевом публикует канал "Военная хроника" в MAX.

Расположенный в Вишневом завод "Визар" был атакован Вооруженными силами РФ на прошлой неделе.

Последствиями взрыва стал огненный дождь с летящими с неба горящими обломками, разбрасывающими вокруг искры.

Как сообщили в Минобороны РФ, в Вишневом проходила сборка и техобслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и ПВО, а также БПЛА самолетного типа большой дальности.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности должностных лиц "Укроборонпрома" за размещение склада с боеприпасами рядом с жилыми домами в Вишневом.