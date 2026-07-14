Гендиректор "Укроборонпрома" ушел в отставку после взрыва на складе под Киевом

Глава "Укроборонпрома" уволился после взрыва военных складов в Вишневом Гендиректор "Укроборонпрома" ушел в отставку после взрыва на складе под Киевом

Москва14 июл Вести.Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Сметанин не уточнил причины своего решения.

Сегодня завершаю работу на посту генерального директора акционерного товарищества "Украинская оборонная промышленность" написал он

При этом отставка последовала вскоре за взрывом на складах "Укроборонпрома" в городе Вишневое под Киевом, которые располагались среди жилой застройки. Инцидент произошел 6 июля.

После этого в городе объявили эвакуацию. По словам нескольких депутатов Верховной рады, на складе хранились боеприпасы и ракеты для систем ПВО. Детонация продолжалась в течение двух суток.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее признал факт размещения военных складов в жилом районе. Он также пригрозил наказанием для всех причастных к этому нарушению. Двое руководителей предприятия из числа подчиненных Сметанину уже уволены.