В партии Зеленского предложили мобилизовать военных пенсионеров и запасников Нардеп Остапенко сообщил о возможном призыве военных пенсионеров и запасников

Москва17 апр Вести.Следующими категориями украинцев, которые могут попасть под мобилизацию, станут полицейские, пограничники, военные пенсионеры и находящиеся в запасе военные. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Анатолий Остапенко.

У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины передает слова депутата издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале

Депутат отметил, что привлечение этих категорий граждан к военной службе позволит государству не снижать возраст мобилизации.

Ранее сообщалось, что власти большинства регионов Украины рассматривают введение так называемой трудовой повинности - системы принудительных работ для отдельных категорий граждан.