Москва17 апрВести.Следующими категориями украинцев, которые могут попасть под мобилизацию, станут полицейские, пограничники, военные пенсионеры и находящиеся в запасе военные. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Анатолий Остапенко.
У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родиныпередает слова депутата издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале
Депутат отметил, что привлечение этих категорий граждан к военной службе позволит государству не снижать возраст мобилизации.
Ранее сообщалось, что власти большинства регионов Украины рассматривают введение так называемой трудовой повинности - системы принудительных работ для отдельных категорий граждан.