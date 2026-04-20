Москва20 апр Вести.Водители такси на Украине помогают сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, военкомат), получая вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста, заявил украинский военнопленный Николай Герман в интервью РИА Новости.

Ты вызвал такси, сел в машину. Таксист посмотрел на тебя, подходишь по критериям​​​. Видно, что тебе уже есть 25 и нет 65 или 60. И он уже адрес твой, когда он тебя везет, скидывает ТЦКашникам. Ты приезжаешь туда, там уже стоит группа приводит РИА Новости слова Германа

Пленный напомнил, что ТЦК имеет план по мобилизации, и каждая группа обязана доставить определенное количество призывников. Все это способствует развитию таких неформальных договоренностей между таксистами и ТЦК.

Между тем для того, чтобы "откосить" от службы, необходимо заплатить не менее $5 тыс. При этом если для таксиста это немалая сумма, то для военкома это мелочи на фоне крупных сумм за освобождение.

А там премии неофициальные. Они одного отпустят, там от $5 тыс. идет старт, чтобы выйти. Поэтому я думаю у них за день там. Для таксиста это какие-то деньги, а для них это пыль заключил Герман

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов признал, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан. Буданов назвал ситуацию очень сложной, отметив, что выполнение даже минимального плана по мобилизации в последние полгода дается непросто.

Пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что на улицах Украины творится хаос из-за мобилизации. По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на соглашение ради достижения мира в кратчайшие сроки.