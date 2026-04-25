В Одессе мужчины прыгали из окна фитнес-клуба, сбегая от сотрудников ТЦК

Мужчины выпрыгивали из окна фитнес-клуба в Одессе, чтобы сбежать от ТЦК В Одессе мужчины прыгали из окна фитнес-клуба, сбегая от сотрудников ТЦК

Москва25 апр Вести.Мужчины выпрыгивали из окна одесского фитнес-клуба на втором этаже, сбегая от нагрянувших сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщают украинские СМИ.

Видеоролики в соцсетях показывают , как во время тренировки одни мужчины продолжали выполнять упражнения, а другие убегали, открыв окно и поочередно выпрыгивая на улицу.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что мобилизация на Украине продолжит усиливаться, поскольку Евросоюз (ЕС) выделяет Киеву кредиты с требованием продолжения войны с Россией.

По словам главы Киевской специализированной прокуратуры Артема Новова, сотрудники украинских ТЦК требуют от $4 тыс. до $80 тыс. (от 326 тыс. до 6,5 млн руб.) за освобождение от мобилизации.