В Саратове на 101-м году жизни скончался ветеран ВОВ Лавриков

Москва19 мая Вести.В Саратове в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Лавриков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Он также был почетным гражданином города.

Руководство и личный состав ГУ МВД России по Саратовской области выражают искренние соболезнования в связи с кончиной полковника милиции в отставке Виталия Павловича Лаврикова написано в канале ведомства в MAX

Ветеран принимал участие в боях на территории Германии, был награжден медалью "За Победу над Германией в войне 1941-1945 гг".

В конце апреля отпраздновал свой 100-летний юбилей.