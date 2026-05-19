Москва19 маяВести.В Саратове в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Лавриков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Он также был почетным гражданином города.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Саратовской области выражают искренние соболезнования в связи с кончиной полковника милиции в отставке Виталия Павловича Лаврикованаписано в канале ведомства в MAX
Ветеран принимал участие в боях на территории Германии, был награжден медалью "За Победу над Германией в войне 1941-1945 гг".
В конце апреля отпраздновал свой 100-летний юбилей.