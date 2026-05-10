Путин в апреле поздравил со столетним юбилеем ветерана Ивана Лыткина

Москва10 мая Вести.Президент России Владимир Путин в апреле поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, который отметил 100-летний юбилей. Об этом рассказал РИА Новости внук ветерана.

Российский лидер пообщался с Лыткиным и обнял его во время парада в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в 2025 году.

Да, поздравлял, и представитель аппарата президента приезжал на день рождения рассказал внук

Лыткин был призван в Советскую армию в ноябре 1943 года. Он воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", после ранения ушел в разведку.

Перед Парадом Победы российский лидер поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны, которые по традиции наблюдали за торжественным шествием с центральной трибуны. Один из ветеранов вручил Путину конверт.