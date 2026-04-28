В Таджикистане на 100-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны В Таджикистане умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны

Москва28 апр Вести.Ветеран Великой Отечественной войны Раджаб Исмонов, проживавший недалеко от Душанбе, ушел из жизни 27 апреля в возрасте 99 лет, сообщили власти города Гиссара.

В сообщении на странице пресс-службы главы города в соцсети Facebook (запрещена в России) сказано, что Исмонов родился 5 октября 1926 года. В 1944 году в возрасте 18 лет он отправился на службу в армию. Мужчина принимал участие в освобождении Польши и Украины, а Победу встретил в Берлине.

После войны Исмонов вернулся в Гиссар, где 25 лет работал руководителем бригады в одном из хозяйств. Он был награжден трудовыми и боевыми медалями и орденами.

Совет ветеранов войны и труда, а также власти Гиссара выразили соболезнования родным и близким Раджаба Исмонова.

На данный момент в Таджикистане осталось девять участников Великой Отечественной войны.

В январе 2026 года сообщалось о смерти в возрасте 100 лет ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя наукограда Кольцово и Новосибирской области Михаила Афанасьевича Дубинина.