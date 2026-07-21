Ветеран ВОВ Михаил Борискин умер в Мордовии на 99 году жизни

Ветеран ВОВ из Мордовии Михаил Борискин не дожил 13 дней до 99-летия Ветеран ВОВ Михаил Борискин умер в Мордовии на 99 году жизни

Москва21 июл Вести.В Мордовии скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Борискин. Глава республики Артем Здунов сообщил, что Михаил Семенович не дожил до своего 99-летия всего 13 дней.

Ушел из жизни наш дорогой земляк, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Республики Мордовия Михаил Семенович Борискин написал глава региона в MAX

В ноябре 1944 года он был призван на службу и стал связистом. Великую Победу Михаил Семенович встретил в венгерском Дебрецене, обеспечивая связь между советским правительством и генеральным секретарем Венгрии, рассказал Артем Здунов, который был лично знаком с ветераном.

По словам главы республики, у Михаила Борискина была карта с отметками городов Европы, которые он освобождал.

Домой он вернулся в мае 1951 года и затем всю жизнь трудился в родном колхозе, воспитав четверых детей, семерых внуков и трех правнуков.