Москва2 июл Вести.В годовщину гибели дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова на открытии мемориала "Пантеон защитников Отечества" губернатор Приморского края Олег Кожемяко показал видео годичной давности, на котором Михаил Гудков поздравлял жителей Владивостока с днем города. Через 30 минут после записи этого сообщения генерал-майор погиб. Об этом глава края рассказал в своем МАХ-канале.

Это свое последнее видео он отправил мне и всем приморцам, потому что очень любил город у моря, потому что был настоящим патриотом. Через полчаса его не стало. Он погиб как воин, со своими боевыми товарищами